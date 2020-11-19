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Рублёв — после победы над Тимом: Доминик заслуживает победы на Итоговом турнире ATP

Рублёв — после победы над Тимом: Доминик заслуживает победы на Итоговом турнире ATP
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою дебютную победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем туре группового этапа соревнований он обыграл австрийца Доминика Тима — 6:2, 7:5.

«Я здорово начал встречу, тогда как Доминик, напротив, стартовал не очень. Полученное в начале преимущество придало мне уверенности. В конце матча было тяжело, однако, думаю, не мне одному.

Как бы то ни было, желаю Тиму удачи в полуфинале, уверен, он полностью заслуживает того, чтобы завоевать здесь главный титул», — сообщил Андрей в послематчевом интервью.

Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе «Лондон-2020». Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров группового этапа, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Доминик Тим в Лондоне.

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На Итоговом чемпионате ATP лидер группы Доминик Тим не устоял под напором россиянина.
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