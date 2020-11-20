Давыденко — о Федерере: буду удивлён, если Роджер дойдёт до полуфинала в Австралии

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко поделился мнением об игровой форме швейцарца Роджера Федерера.

«Не помню, кажется, я в прессе не рассказывал, но, когда я был в Шанхае с Хачановым в прошлом году, я с Федерером общался, и, конечно, я у него спросил: «Как ты можешь себя держать, ещё играть, стараться?» Я понимаю, что у него теннис другой. Он у него более быстрый, короткие розыгрыши. Но всё равно пять сетов играть на «Больших шлемах» — для этого нужно нереальное здоровье. Он сказал, что единственный, кто его спасал, – это его фитнес-тренер Паганини, который с ним работает постоянно в Швейцарии, уже столько лет его держит на уровне, всю его карьеру постоянно тренирует, его готовит. Он мне говорит: «Без него я бы уже давно сломался, умер». Потому что он реально постоянно с ним на турнирах, он его постоянно удерживает, укрепляет, держит физику на таком уровне.



И, конечно, надо должное отдать и самому Федереру. Он всё выполняет уже столько лет. Ему уже 39, а он всё старается это всё делать. Понятно, что он накопил колоссальный опыт, автоматизм, и он понимает, что если он это не будет делать, то не будет показывать результаты. Потому что в таком возрасте нужно ещё больше нагрузку делать. Пока ты молодой – всё сделал и тут же восстановился. Тот же Рублёв. Он может пахать мощно и восстанавливаться быстрее. А уже в 39 лет не восстанавливаешься так быстро, как в 20. И я правда не знаю, как Федерер будет играть. Мне тоже будет очень интересно на него посмотреть, когда он вернётся на Australian Open. Если он вообще вернётся. Будет такой большой промежуток времени – так долго не играл. Как его игра будет выглядеть? Сможет ли он вернуться в свою игровую форму? И я буду очень удивлён, если он опять дойдёт до полуфинала или финала на Австралии. Это будет какой-то нонсенс!» — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.