Берреттини: Медведев очень хорош, но играть против Надаля всегда тяжело

Десятая ракетка планеты Маттео Берреттини поделился мнением о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

«Играл в Лондоне со всеми, кроме Надаля. В свободные дни он тренируется с Мойей. Медведев очень хорош, но играть против Надаля всегда очень тяжело. Кто выиграет ATP Finals? Не могу сказать. Конечно, нас ждут два крупных полуфинала, а потом будет просто суперфинал.

Надаль адаптировался к крытым кортам. Джокович не так энергичен, но проиграл всего три матча в этом сезоне. Когда уровень высок, Новак быстро включается", — цитирует Берреттини Tennis World USA.

Итальянский теннисист принимал участие в Итоговом чемпионате АТР в сезоне-2019, где выиграл на групповой стадии один матч у австрийца Доминика Тима со счётом 7:6, 6:3.