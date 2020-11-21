Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Надаля

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира АТР Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.
«Даня играет в хороший теннис, заставляет соперников подстраиваться под себя. Зверев и Джокович сдали от той интенсивности, которую задавал Медведев. Новак пытался перестроиться и рвать игру, потому что практически по всем компонентам он уступал Дане.
Если наш парень продолжит играть в интеллектуальный теннис, играть плотно и длинно с вариациями — у него будет преимущество. Плюс если Даня будет держать подачу, как и всегда — тоже плюс.
По моторности, передвижению и выносливости, Надаль очень хорош. Но вариации, которые может предложить Медведев делают его не слабее в этих компонентах. Также Дане не стоит скатываться в обмен ударами», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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