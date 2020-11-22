Федерация тенниса Австралии прокомментировала информацию о переносе Australian Open 2021
Федерация тенниса Австралии опровергла информацию о возможном переносе Australian Open 2021. Ранее появлялись сведения, согласно которым турнир могут перенести с января на февраль, март или апрель следующего года из-за пандемии коронавируса.
«Это просто спекуляции. Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительством штата Виктория и обязуемся обновлять информацию как можно скорее. На данный момент никаких обновлений нет», — приводит слова сотрудника федерации тенниса Австралии Reuters.
Ранее сообщалось, что некоторые теннисисты могут бойкотировать соревнования в Австралии из-за жёсткий ограничений, связанных с COVID-19.
Отметим, что по актуальной информации Открытый чемпионат Австралии по теннису должен пройти с 18 по 31 января 2021 года.
Australian Open 2021 может быть перенесён на апрель
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