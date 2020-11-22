Директор Austalian Open поделился свежей информацией о проведении турнира

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Федерация тенниса Австралии делает всё возможное для достижения ясности с проведением Austalian Open 2021. По словам Тили, организаторы прилагают все усилия, чтобы провести турнир максимально комфортно и безопасно.
«Наше цель заключается в том, чтобы провести турнир в таких условиях, которые позволят игрокам подготовиться и хорошо выступить, а болельщикам – получить удовольствие от их игры. А проходить это будет с соблюдением всех мер безопасности.
Мы продолжаем переговоры с местными органами здравоохранения относительно требований по карантину и безопасности и уверены, что скоро придём к решению. С нетерпением ждём момента, когда сможем объявить старт продаж билетов. Возможно, их получится заказать уже в течение двух ближайших недель», — написал Тили.
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