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Директор Austalian Open поделился свежей информацией о проведении турнира

Директор Austalian Open поделился свежей информацией о проведении турнира
Теннис / ATP 0

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Федерация тенниса Австралии делает всё возможное для достижения ясности с проведением Austalian Open 2021. По словам Тили, организаторы прилагают все усилия, чтобы провести турнир максимально комфортно и безопасно.

«Наше цель заключается в том, чтобы провести турнир в таких условиях, которые позволят игрокам подготовиться и хорошо выступить, а болельщикам – получить удовольствие от их игры. А проходить это будет с соблюдением всех мер безопасности.

Мы продолжаем переговоры с местными органами здравоохранения относительно требований по карантину и безопасности и уверены, что скоро придём к решению. С нетерпением ждём момента, когда сможем объявить старт продаж билетов. Возможно, их получится заказать уже в течение двух ближайших недель», — написал Тили.

Australian Open 2021 может быть перенесён на апрель
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