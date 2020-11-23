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Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом чемпионате ATP

Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом чемпионате ATP
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы в финале Итогового чемпионата ATP над австрийцем Домиником Тимом со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Спасибо большое! Матч получился потрясающим. Безусловно, одна из моих лучших побед. Три сета против такого великолепного теннисиста. Тим, ты играешь потрясающе. Надеюсь, у нас будет ещё много отличных матчей.

Хотел бы поблагодарить мою команду. В особенности тренера. Мне кажется, мы отлично справились. Хотел бы сказать спасибо жене и семье, а также всем болельщикам. Отдельная благодарность организаторам за то, что турнир вообще случился. Спасибо всем болбоям.

В отдельности хотел бы поблагодарить Николая Давыденко за то, что вдохновил многих детей заниматься теннисом, в том числе и меня», — сказал Медведев после окончания матча в эфире Eurosport.

Напомним, Даниил стал вторым теннисистом из России, кому покорился Итоговый чемпионат ATP – ранее из россиян на турнире побеждал только Николай Давыденко

Финал Итогового турнира. Невероятный камбэк Даниила Медведева! И он — чемпион!
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