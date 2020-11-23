Дмитрий Губерниев — о победе Медведева: все болеют за наш теннис! Прямо как при Ельцине!
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финальном матче уроженец Москвы одолел представителя Австрии Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
«Даниил Медведев просто молодец! Едем на биатлон в Финляндии и болеем за наш теннис! Все болеют за наш теннис! Прямо как при Ельцине!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В ходе турнира Даниил победил первую, вторую и третью ракетки мира — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима соответственно. Медведев стал первым с 2009 года россиянином. которому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. 11 лет назад это достижение покорилось Николаю Давыденко.
Фантастическая победа Медведева на Итоговом! Даниил обыграл всю первую тройку
Джокович, Надаль и Тим ничего не смогли сделать под напором Медведева. Он стал чемпионом и заработал 170 млн рублей.
Рекомендуем вам
- 23 ноября 2020
-
01:00
-
00:56
-
00:44
-
00:42
-
00:18
-
00:15
-
00:08
-
00:00
- 22 ноября 2020
-
23:23
-
21:40
-
20:21
-
19:58
-
19:43
-
19:10
-
18:12
-
18:00
-
17:54
-
17:02
-
16:43
-
15:58
-
15:40
-
14:41
-
14:29
-
13:59
-
13:35
-
13:03
-
12:31
-
12:03
-
11:38
-
10:33
-
10:12
-
09:30
-
07:09
-
05:38
-
05:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам