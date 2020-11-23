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Дмитрий Губерниев — о победе Медведева: все болеют за наш теннис! Прямо как при Ельцине!

Дмитрий Губерниев — о победе Медведева: все болеют за наш теннис! Прямо как при Ельцине!
Теннис / ATP 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финальном матче уроженец Москвы одолел представителя Австрии Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Даниил Медведев просто молодец! Едем на биатлон в Финляндии и болеем за наш теннис! Все болеют за наш теннис! Прямо как при Ельцине!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В ходе турнира Даниил победил первую, вторую и третью ракетки мира — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима соответственно. Медведев стал первым с 2009 года россиянином. которому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. 11 лет назад это достижение покорилось Николаю Давыденко.

Фантастическая победа Медведева на Итоговом! Даниил обыграл всю первую тройку
Джокович, Надаль и Тим ничего не смогли сделать под напором Медведева. Он стал чемпионом и заработал 170 млн рублей.
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