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«Зенит» поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом чемпионате ATP

«Зенит» поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом чемпионате ATP
Теннис / ATP 0

Пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» выразила поздравления 24-летнему российскому теннисисту Даниилу Медведеву с победой на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания).

«Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!» — гласит сообщение пресс-службы сине-бело-голубых в «Инстаграме».

Публикация доступна в «Инстаграме» «Зенита».

Напомним, что в решающем матче со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 Медведев победил австрийского теннисиста Доминика Тима. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты. Медведев 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Тим подал 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.

Даниил стал вторым теннисистом из России, кому покорился Итоговый чемпионат ATP – ранее из россиян на турнире побеждал только Николай Давыденко.

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Джокович, Надаль и Тим ничего не смогли сделать под напором Медведева. Он стал чемпионом и заработал почти 120 млн рублей.
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