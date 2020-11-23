Медведев — Монфису: победа над тобой в FIFA была одной из лучших в жизни

После финального поединка за титул на Итоговом чемпионате АТР триумфатор турнира Даниил Медведев пообщался с британским теннисистом Энди Марреем и Гаэлем Монфисом на стриме француза на платформе Twitch.
Медведев сказал Монфису: «Одной из лучших побед в жизни была победа над тобой в FIFA со счётом 3:0! Это было нечто! Я кричал, не был вообще спокойным в тот момент. Вот это я праздновал, Энди! Тогда я действительно праздновал".
«Гаэль постоянно говорит мне, что он лучший игрок в PlayStation в туре, что он невероятен. Но я знаю как минимум 10 человек, кто его обыгрывал», — цитирует Маррея официальный сайт ATP Finals.
Монфис парировал: «Даниил, я выиграю в реванше, обещаю!»
Российский теннисист одержал победу в финале Итогового чемпионата АТР, где он победил австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
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