Медведев — Монфису: победа над тобой в FIFA была одной из лучших в жизни

После финального поединка за титул на Итоговом чемпионате АТР триумфатор турнира Даниил Медведев пообщался с британским теннисистом Энди Марреем и Гаэлем Монфисом на стриме француза на платформе Twitch.

Медведев сказал Монфису: «Одной из лучших побед в жизни была победа над тобой в FIFA со счётом 3:0! Это было нечто! Я кричал, не был вообще спокойным в тот момент. Вот это я праздновал, Энди! Тогда я действительно праздновал".

«Гаэль постоянно говорит мне, что он лучший игрок в PlayStation в туре, что он невероятен. Но я знаю как минимум 10 человек, кто его обыгрывал», — цитирует Маррея официальный сайт ATP Finals.

Монфис парировал: «Даниил, я выиграю в реванше, обещаю!»

Российский теннисист одержал победу в финале Итогового чемпионата АТР, где он победил австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.