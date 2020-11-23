«Я ещё не победил Федерера!» После триумфа на Итоговом Медведев уже строит новые планы

Даниил хвалится своими успехами в киберфутболе и объясняет, почему не кричал и не падал на корт, как другие победители.

Даниил Медведев победил на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, по ходу турнира выиграв у трёх первых ракеток мира. С учётом «Мастерса» в Париже россиянин одержал в концовке сезона 10 побед подряд. В многочисленных интервью после триумфа Даниил назвал победу в финале над Домиником Тимом лучшей в карьере и выразил уверенность, что этот успех станет первым шагом к следующим крупным титулам, в том числе и на «Больших шлемах».

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Финальный матч с Домиником Тимом прошёл в трёх сетах. По ходу поединка россиянину пришлось отыгрываться, когда он уступил в первой партии – 4:6. Тем ценнее стала для него победа в матче с таким неуступчивым соперником, как чемпион US Open — 2020. «Это лучшая победа в моей жизни! И не только в плане важности титула, а по тому, как складывался матч. Очень сложно победить Доминика, когда он так играет. Думаю, ему даже нравится стиль моей игры, так что мне пришлось нелегко в психологическом плане. Сейчас я самый счастливый человек в мире», — признался Медведев в одном из интервью после матча.

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Россиянин провёл невероятную концовку сезона. После того как в первом круге «Ролан Гаррос» Даниил проиграл венгру Мартону Фучовичу, наверное, ни он сам, ни кто другой не мог представить, что всего через пару месяцев станет главным героем Итогового чемпионата ATP. Восхождение россиянина началось в Париже. «Просто невероятно, что я выиграл 10 матчей подряд с учётом «Мастерса» в Париже. В концовке сезона я победил на двух крупнейших турнирах. Я помню свой первый матч с Кевином Андерсоном в Париже, когда он снялся при счёте 5:2 на тай-брейке первого сета. В том матче я вообще не мог попасть в корт на приёме. Иногда я доставал мяч, но посылал его в аут на 10 метров. Я жаловался жене: «Что происходит? Я так плохо играю». Но затем уровень игры стал повышаться. Я очень старался, боролся и стал играть невероятно. Когда ты получаешь такой заряд уверенности, нужно просто уметь её сохранить. Сейчас, мне кажется, я знаю, как это сделать. Но встаёт вопрос, как получить эту уверенность как можно быстрее».

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

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Для Медведева важным и символичным стало то, что он оказался последним теннисистом, выигравшим Итоговую восьмёрку именно в Лондоне. Напомним, что за полувековую историю Итоговый чемпионат проводился в разных городах. В столицу Великобритании турнир переехал в 2009 году из Шанхая. И тогда первым чемпионом стал россиянин Николай Давыденко. С сезона-2021 это соревнование будет проводиться уже в Турине. Таким образом, список чемпионов Лондона открылся и закрылся теннисистами из России. Во время церемонии награждения Медведев напомнил всем об этом: «Я говорил перед этим турниром, что это бы было здорово и символично, если бы здесь в Лондоне, где турнир проходил 12 лет, первым и последним чемпионами были бы россияне. Николай, я помню, как ты победил здесь в 2009 году. Мне было тогда 13. Это было невероятно! Ты разгромил всех лучших теннисистов мира, показал потрясающий теннис. Я очень рад, что мне удалось закрыть российским флагом этот список победителей».

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Медведев стал всего лишь вторым после Николая Давыденко российским теннисистом, победившим на Итоговой восьмёрке. Однако Даниилу удалось на этом турнире добиться ещё одного уникального достижения – он стал первым теннисистом, обыгравшим всех трёх первых ракеток мира по ходу Итогового чемпионата. Вообще на турнирах ATP с 1990 года это случилось лишь 4-й раз. «Это потрясающе, что я смог победить всех игроков топ-3. Сначала в группе я выиграл у Новака Джоковича, потом в полуфинале – у Рафаэля Надаля и сейчас в решающем матче у Доминика Тима. Это лучшие игроки мира. Это многое значит для меня. Это показывает, на что я способен, когда хорошо играю, когда чувствую себя хорошо морально и физически. Я вижу, на что способен. Мне нужно больше таких матчей».

Теннисисты, обыгравшие трёх первых ракеток мира на одном турнире:

Стокгольм-1994 – Борис Беккер

Монреаль-2007 – Новак Джокович

Мадрид-2007 – Давид Налбандян

Итоговый чемпионат Стокгольм-1994 – Борис БеккерМонреаль-2007 – Новак ДжоковичМадрид-2007 – Давид НалбандянИтоговый чемпионат ATP – 2020 – Даниил Медведев

Победа над Джоковичем, Надалем и Тимом на одном турнире – это не предел мечтаний для Медведева. Он уже ставит для себя новые цели: «Мы все начинали играть в теннис, глядя на «Большую тройку». Они были кумирами в детстве, и вот теперь кого-то из них мне удалось обыграть. Но я ещё так и не победил Роджера Федерера! Надеюсь, мне представится этот шанс».

Этот странный, укороченный, но в то же время насыщенный на события сезон-2020 подошёл к концу. Финальный поединок с Тимом стал для Медведева последним. Но долго отдыхать российский чемпион не собирается: «Планы на будущее? Естественно, хочу отдохнуть. Возможно, никуда и не поеду. Сейчас мало рейсов. Карантин. Может, просто отдохну дома с женой. Это был тяжёлый отрезок. Возможно, Открытый чемпионат Австралии откладывается на неопределённый срок. Но в любом случае буду стараться и готовиться. Работы много, и мы с тренером (Жилем Серварой. – Прим. «Чемпионата») постоянно пытаемся совершенствоваться. Работа идёт, иногда она даёт свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в «директ» соцсетей, что мне надо менять, как менять и как я перестал прогрессировать».

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После серии официальных интервью Медведев принял участие в подкасте Энди Маррея и Гаэля Монфиса, которые освещали весь турнир через Twitch. В ходе общения Маррей спросил россиянина, почему он не стал бурно праздновать победу, как это делали до него многие чемпионы. «Всё началось на прошлогоднем US Open, когда у меня возникли проблемы со зрителями. Я знаю, как сдерживать эмоции, но не всегда это получается — негативные эмоции сложнее контролировать. В какой-то момент нам на экране показали 12 победителей Итогового чемпионата в Лондоне. Все они падали на корт, плакали, кричали. А в моём случае они просто показали, как мы пожали руки с Домиником. Если бы они включили видео, как я просто иду после победы, это было бы глупо. Но в этом было нечто особенное. Я не хочу выглядеть самоуверенным или дерзким. Просто таков мой стиль, который останется на всю карьеру».

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

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При этом Медведев признался Монфису и Маррею, что отмечает победы, но вне корта и вне камер. Например, он похвалился, как бурно отмечал свой успех в матче с Монфисом, но не в теннисном, а в киберфутбольном: «Одна из моих лучших побед в жизни – это когда я выиграл 3:0 в FIFA у тебя, Гаэль! Это было нечто особенное. Вот тогда я праздновал. Блестящая победа!» При этом Монфис, смеясь, отметил: «Даниил, я верну тебе должок, не беспокойся, брат!»