Мюнхенская «Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире АТР

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом чемпионате АТР, который накануне завершился в Лондоне.

На своей странице в «Твиттере» немецкий клуб опубликовал видеоролик, в котором заснят процесс нанесения на футболку «Баварии» с номером «1» фамилии «Медведев». 24-летний спортсмен является болельщиком «Баварии».

«Поздравляем с победой в Финале АТР, Даниил! У нас, в Мюнхене, есть кое-что для тебя!» — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице мюнхенской «Баварии» в «Твиттере».

В решающем матче итогового чемпионата АТР Медведев нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

В ходе турнира Медведев победил первую, вторую и третью ракетки мира — серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и Тима.



Даниил стал первым за 11 лет россиянином, кому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.