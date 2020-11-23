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Мюнхенская «Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире АТР

Мюнхенская «Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире АТР
Теннис / ATP 0

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом чемпионате АТР, который накануне завершился в Лондоне.

На своей странице в «Твиттере» немецкий клуб опубликовал видеоролик, в котором заснят процесс нанесения на футболку «Баварии» с номером «1» фамилии «Медведев». 24-летний спортсмен является болельщиком «Баварии».

«Поздравляем с победой в Финале АТР, Даниил! У нас, в Мюнхене, есть кое-что для тебя!» — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице мюнхенской «Баварии» в «Твиттере».

В решающем матче итогового чемпионата АТР Медведев нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

В ходе турнира Медведев победил первую, вторую и третью ракетки мира — серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и Тима.

Даниил стал первым за 11 лет россиянином, кому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.

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