Андрей Рублёв: счастлив закончить год восьмой ракеткой мира

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги сезона-2020, который он завершил дебютом на Итоговом чемпионате АТР. Рублёв выиграл только один матч в группе, одержав победу над австрийцем Домиником Тимом, и не сумел выйти в полуфинал.

«Это невероятный опыт — впервые в карьере играть в Итоговом чемпионате АТР. Очень повезло, что в этом году я квалифицировался в Лондон и стал участником одного из главных турниров сезона. Спасибо ATP-туру за эту награду, счастлив закончить этот год восьмой ракеткой мира», — написал Рублёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Андрея Рублёва в «Инстаграме».

По итогам сезона-2020 Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.