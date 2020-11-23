Андрей Рублёв: счастлив закончить год восьмой ракеткой мира

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги сезона-2020, который он завершил дебютом на Итоговом чемпионате АТР. Рублёв выиграл только один матч в группе, одержав победу над австрийцем Домиником Тимом, и не сумел выйти в полуфинал.
«Это невероятный опыт — впервые в карьере играть в Итоговом чемпионате АТР. Очень повезло, что в этом году я квалифицировался в Лондон и стал участником одного из главных турниров сезона. Спасибо ATP-туру за эту награду, счастлив закончить этот год восьмой ракеткой мира», — написал Рублёв на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Андрея Рублёва в «Инстаграме».
По итогам сезона-2020 Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
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