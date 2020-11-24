«Королева-деспот». Светлана Кузнецова поделилась фотографией на троне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась фотографией, на которой изображена спортсменка, сидящая в большом велюровом кресле на фоне четырёх кислотно-зелёных ракеток.

«Обладаю и повелеваю. Королева-деспот», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».

Фотографию можно увидеть в «инстаграме» Кузнецовой.

В настоящее время россиянка является 36-й ракеткой мира. В 2020 году она провела 14 матчей, в которых одержала 7 побед. Последний матч Светлана провела на Открытом чемпионате Франции, где в первом же круге уступила соотечественнице Анастасии Павлюченковой.

Кузнецова чаще остальных россиянок выступала в финалах турниров «Большого шлема» во всех разрядах — 11 раз, из них 4 в одиночном разряде и 7 в парном.