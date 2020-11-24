Светлана Кузнецова: вседозволенность Серены Уильямс — это нормально

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своих взаимоотношениях с бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс.

«Я Серену уважаю за все её достижения. У нас были разные периоды в общении. Все чемпионы — легендарные люди, но с непростыми характерами. Серена может пройти мимо тебя и как будто не заметить, а может поздороваться, тебя обнять, как будто ты её лучшая подруга. Сначала это немного выбивает тебя из колеи. Пару раз мы общались за кортом, ходили на дискотеки. Она пуленепробиваемая, сильная и крепкая на корте, а внутри очень хрупкая. Просто она всем этим закрывает себя.

Понятно, что ей позволено больше. Я один раз это в прессе сказала, после чего на меня обрушилась вся армия поклонников Серены. Я считала, что у меня с ней есть конфликт, а я не люблю это, поэтому первая подошла к ней в раздевалке и сказала, что мои слова неправильно трактовали. То, что у неё есть вседозволенность, — это нормально. У лидеров может быть это, потому что они лучше, чем другие", — сказала Кузнецова в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».