Энди Маррей признался, что подвергся насмешкам после того, как пригласил тренера-женщину

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, что подвергся насмешкам некоторых теннисистов после того, как в качестве тренера пригласил Амели Моресмо. По словам Энди, многие просто не понимали факта приглашения женщины и потому оценивали её более строго.
«Начал получать сообщения других теннисистов и их тренеров, в которых говорилось: «Не могу поверить, что ты ведёшь эту игру со СМИ. Завтра ты должен им сообщить, что думаешь о работе с собакой».
Я начал сотрудничать с Амели. Но со стороны прессы она подвергалась большой критике. Когда раньше проигрывал матч, никто не спрашивал с моего тренера. Но с Амели было всё наоборот. Чувствую, что она была сурово осуждена многими только потому, что женщина», — приводит слова Маррея Daily Mail.
Отметим, британский теннисист проработал с Моресмо почти 2 года.
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