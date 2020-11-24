Медведев — о том, что не радуется победам: решил, что это будет моей фишкой
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не показывает эмоции после побед.
«В прошлом году я просто решил, что это будет моей фишкой. Многим людям это нравится, некоторым — нет, но это то, что я чувствую.
Когда играешь перед заполненным стадионом и выигрываешь титул — эти овации, эта энергия… Нужно постараться оглянуться вокруг и впитать её всю. Вся эта энергия твоя. Если вы побеждаете, все аплодисменты твои», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.
22 ноября уроженец Москвы стал победителем Итогового турнира АТР. Одержав волевую победу над Домиником Тимом из Австрии, Даниил лишь пожал плечами, выбросил мячи из кармана и отправился к сетке поблагодарить соперника за игру. Многих удивила такая реакция в исполнении Медведева.
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