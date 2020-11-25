Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова опередила Свитолину по призовым в 2020-м году

Александрова опередила Свитолину по призовым в 2020-м году
Теннис / WTA 0

Четвёртая ракетка мира из США Софья Кенин стала лидером по призовым по итогам завершившегося сезона. Уроженка Москвы заработала $ 6 435 158. Второй стала японка Наоми Осака, третьей — Ига Свёнтек из Польши.

В десятку попала представительницы Беларуси Виктория Азаренко (4) и Арина Соболенко (9). Стоит отметить 24-ю позицию россиянки Екатерины Александровой, которая по количеству призовых опередила пятую ракетку мира из Украины Элину Свитолину.

Призовые за 2020 год. WTA

1. София Кенин (США) — $ 4 302 970
2. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 755
3. Ига Свёнтек (Польша) — $ 2 261 213
4. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 783
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 072
6. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 890
7. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 967
8. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 956
9. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 684
10. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 558
11. Серена Уильямс (США) — $ 1 091 151
12 Эшли Барти (Австралия) — $ 1 078 902
15. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 888 916
24. Екатерина Александрова (Россия) — $ 679 382
27. Элина Свитолина (Украина) — $ 625 299.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020