Гантухова: Джокович побьёт рекорд Федерера

Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова поделилась мнением о противостоянии самых титулованных теннисистов мужского тура — Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«Новак обязательно обойдёт Роджера по неделям просто потому, что он моложе, свежее и уровень его физической подготовки очень высок. У него есть тот спортивный голод, мотивация, которую я наблюдаю у каждого из этих трёх парней — Надаля, Федерера, Джоковича.

Чтоб всё ещё быть голодными после всего достигнутого, нужно, чтоб кто-то заставлял тебя становиться лучше, и эти трое действительно делают это. Чувствую, что у Новака ещё достаточно сил в ногах, и, пока он может оставаться мотивированным и физически сильным, я не вижу никого, кто мог бы его остановить", — цитирует Гантухову Tennis World USA.

Напомним, если сербский теннисист Новак Джокович останется на первой строчке рейтинга АТР до 8 марта 2021 года, то будет побит рекорд Роджера Федерера, который находился на вершине рейтинга 310 недель.