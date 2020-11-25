Гантухова: Джокович побьёт рекорд Федерера

Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова поделилась мнением о противостоянии самых титулованных теннисистов мужского тура — Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.
«Новак обязательно обойдёт Роджера по неделям просто потому, что он моложе, свежее и уровень его физической подготовки очень высок. У него есть тот спортивный голод, мотивация, которую я наблюдаю у каждого из этих трёх парней — Надаля, Федерера, Джоковича.
Чтоб всё ещё быть голодными после всего достигнутого, нужно, чтоб кто-то заставлял тебя становиться лучше, и эти трое действительно делают это. Чувствую, что у Новака ещё достаточно сил в ногах, и, пока он может оставаться мотивированным и физически сильным, я не вижу никого, кто мог бы его остановить", — цитирует Гантухову Tennis World USA.
Напомним, если сербский теннисист Новак Джокович останется на первой строчке рейтинга АТР до 8 марта 2021 года, то будет побит рекорд Роджера Федерера, который находился на вершине рейтинга 310 недель.
- 25 ноября 2020
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
00:58
-
00:25
-
00:08
- 24 ноября 2020
-
23:34
-
23:03
-
22:46
-
22:31
-
20:26
-
19:48
-
19:03
-
18:28
-
17:59
-
16:25
-
15:22
-
15:18
-
15:11
-
13:56
-
13:30
-
12:59
-
11:11
-
10:58
-
10:32
-
09:57
-
07:32
- 23 ноября 2020
-
23:33
-
21:09
-
20:19
-
16:35
-
15:40
-
14:20
-
12:44
-
12:32