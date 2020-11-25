Доминик Тим подтвердил, что сыграет на Laver Cup в 2021 году

Австрийский теннисист Доминик Тим сыграет на турнире имени Рода Лэйвера за команду Европы.
«Горд сообщить, что снова сыграю на Laver Cup за команду Европы в 2021 году! Бостон, жди!» — написал Тим в своём «инстаграме».
Четвёртый по счёту Кубок Лэйвера был перенесён из-за пандемии COVID-19 и состоится в 2021 году в Бостоне на арене «ТД-гарден». Стадион, вмещающий 19 тыс. зрителей, является домашним для клуба НХЛ «Бостон Брюинз» и команды НБА «Бостон Селтикс».
Ранее Кубок Лэйвера проходил в Праге (2017), Чикаго (2018) и Женеве (2019).
27-летний австриец Доминик Тим завершил сезон на третьей строчке обновлённого рейтинга АТР. Тим мог обогнать Рафаэля Надаля при определённых обстоятельствах на Итоговом чемпионате, однако проиграл в финале россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.
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