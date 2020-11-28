Элина Свитолина: быть неидеальной — нормально
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в своём «твиттере» опубликовала новое фото из спортзала.
«Два типа реакции, когда смотришь на себя в зале. Быть неидеальной — нормально», — подписала снимок украинка.
В нынешнем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В её активе два завоёванных титула — на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика). За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Элина завершила сезон поражением в матче с Марией Саккари из Греции во втором круге турнира в Остраве — 3:6, 3:6.
Ранее теннисистка заявила о желании научиться избавляться от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал.
Элина Свитолина: дом — это там, где не выносят мозг
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