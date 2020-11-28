Элина Свитолина: быть неидеальной — нормально

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в своём «твиттере» опубликовала новое фото из спортзала.



«Два типа реакции, когда смотришь на себя в зале. Быть неидеальной — нормально», — подписала снимок украинка.

В нынешнем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В её активе два завоёванных титула — на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика). За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Элина завершила сезон поражением в матче с Марией Саккари из Греции во втором круге турнира в Остраве — 3:6, 3:6.

Ранее теннисистка заявила о желании научиться избавляться от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал.