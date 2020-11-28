Рублёв рассказал, что помешало ему сыграть удачно с Надалем на ATP Finals

Российский теннисит Андрей Рублёв поделился мнением об игре на Итоговом Чемпионате в Лондоне, а также рассказал, что помешало ему добиться успеха в игре с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Знал, что провёл хороший сезон и продемонстрировал хороший уровень игры. Хотел показать, что готов конкурировать с такими игроками, как Надаль. Но был действительно потрясен, потому что стресс оказался уж слишком сильным.
Если бы выиграл матч с Циципасом, может быть, прошёл бы в полуфинал. Никто не знает, как бы тогда всё сложилось. Хотя понятно, что шансов, по сути, не было. В игре с Надалем я просто не выдержал давления», — приводит слова Рублёва Tennis Head.
Напомним, на Итоговом турнире ATP в первых двух играх Андрей уступил Надалю и греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. В третьей игре Рублёв обыграл будущего финалиста, австрийца Доминика Тима.
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