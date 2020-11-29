Александр Зверев назвал теннисиста и баскетболистов, которыми восхищался в детстве

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о кумирах детства из тенниса и баскетбола, а также сообщил, чем он любит заниматься в свободное время.

«На самом деле я всегда старался идти своим путём. Но в детстве я всегда внимательно следил за Роджером Федерером. Он был моим кумиром и олицетворял всё, к чему я стремился. Ещё мне нравятся Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд. Они были настоящими иконами баскетбола, когда я рос. Оба были потрясающими, и их было просто невозможно остановить.

Что я делаю в свободное время? Зависит от того, где нахожусь. Могу сходить на какие-то спортивные соревнования, например футбольные или баскетбольные матчи. Иногда я играю в гольф с друзьями или путешествую на машине. Я не из тех, кто может долго сидеть на месте», — приводит слова Зверева Gala.