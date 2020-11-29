Тренер Рафаэля Надаля сообщил, что помешало его подопечному добиться успеха на ATP Finals

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился мнением о том, что помешало его подопечному добиться успеха в играх с австрийским теннисистом Домиником Тимом и россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире в Лондоне.



«Считаю, что Рафа имел все шансы на то, чтобы выйти в финал, а затем и выиграть Итоговый чемпионат в Лондоне. Все привыкли к тому, что Надаль находит выход из сложных ситуаций. Однако стоит подчеркнуть, что его соперники играли на потрясающем уровне.



Против таких теннисистов (Тим и Медведев. – Прим. ред.), которые, безусловно, являются одними из лучших в мире, победа в конечном счёте зависит буквально от двух-трёх эпизодов. Обидно, что большинство таких ключевых моментов было использовано не Надалем, а его соперниками», — приводит слова Мойи Libertad Digital.



Напомним, на групповой стадии Надаль со счётом 6:7, 6:7 уступил Тиму, а в полуфинале он проиграл Медведеву – 6:3, 6:7 (4:7), 3:6. В решающей игре турнира встретились Медведев и Тим. Победу со счётом 4:6, 7:2 (7:2), 6:4 одержал россиянин.

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