Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 рассказал, чем Джокович отличается от Надаля и Федерера
Финалист «Ролан Гаррос» 1988 года француз Анри Леконт сравнил сербского теннисиста Новака Джоковича с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.
«Если провести сравнение с двумя партнёрами, то Новак всегда ищет что-то особенное. Он хочет отличаться. И у него это получается. У Новака иное мышление. И ему многое пришлось перенести. Однако есть в нём кое-что, что очень сильно выделяется – Новак неловкий.
Но он отличается и невероятной щедростью. Очень много делает для детей в Сербии. Это то, что делает Новака очаровательным. Нам повезло, что у нас есть три выдающихся игрока и другие отличные теннисисты. Но Новак – тот, кто стремится к инновациям», – приводит слова Леконта Tennis Head.
Маррей: Надаль морально сильнее Джоковича
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