Александр Зверев рассказал, на что ежегодно тратит заработанные деньги

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, на что он каждый год позволяет себе потратить заработанные деньги, а также рассказал, как изменились его отношения с отцом, после того как в качестве тренера он пригласил испанца Давида Феррера.

«На что могу потратить заработанные деньги? Большое удовольствие мне доставляет ежегодно отправляться с семьёй в путешествия. Мы часто летаем на Мальдивы. Мне также очень нравятся машины. Не так давно я приобрёл новую. Но в целом я не из тех людей, кто гонится за богатством.

Изменились ли наши отношения с отцом? Не думаю. Он продолжает принимать участие в тренировочном процессе, хоть его роль немного и изменилась. Он был тем человеком, кто вложил мне в руку ракетку. Он ездил со мной по всему миру, вместе мы провели бесчисленные часы на кортах. То, что у меня есть сейчас, было достигнуто во-многом благодаря ему. Я никогда этого не забуду. Иногда просто возникает потребность в ином мнении. Но мнение отца и впредь будет важно для меня», — приводит слова Зверева Gala.