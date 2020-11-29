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Синнер — об игре со Зверевым на «Роллан Гаррос»: Надаль и Федерер такого себе не позволят

Синнер — об игре со Зверевым на «Роллан Гаррос»: Надаль и Федерер такого себе не позволят
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал игру с немецким теннисистом Александром Зверевым в рамках Открытого чемпионата Франции. В ходе встречи Зверев кашлял на корте и даже вызывал врача.

«Я очень уважаю Зверева, потому что у него больше опыта, чем у меня, и вообще он — отличный игрок. Но мне не нравятся заявления, которые он сделал после поражения в игре со мной на Открытом чемпионате Франции.

Он часто противоречил себе. Например, сказал, что у него была температура, хотя сам в третьем и четвёртом сетах бегал даже больше, чем я. Надаль и Федерер такого себе не позволят», — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

Янник Синнер — 37-й номер рейтинга АТР. В этом сезоне в 33 официальных матчах одержал 19 побед. На Открытом чемпионате Франции ему удалось дойти до четвертьфинала, где он в трёх сетах уступил будущему чемпиону соревнований Рафаэлю Надалю из Испании — 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.

Янник Синнер — первый чемпион турнира ATP, родившийся в 2001 году
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