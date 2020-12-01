Рублёв: у Синнера есть всё для того, чтобы стать одним из лучших игроков мира

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил перспективы 19-летнего итальянца Янника Синнера, который на соревнованиях в Софии (Болгария) выиграл свой дебютный трофей на уровне АТР-тура.



«Он нереально круто играет, у него вообще все шансы. Посмотрим, как сложится, но он очень талантливый. На данный момент он сам по себе простой, хороший пацан.



Станет ли он топом? Время покажет, всё будет зависеть от того, как он сам будет продолжать развиваться как человек. Для того, чтобы быть крутым игроком, одним из лучших, у него всё есть. Дальше всё зависит от того, как он этим всем воспользуется», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Мяч Пойнт».



В настоящее время Янник Синнер является 37-й ракеткой мира.

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