Оганян: я знаю, как много Серена работала не только как женщина, но и как чернокожая

Муж теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян рассказал о тернистом пути спортсменки к успеху.
«Я сидел в первом ряду, чтобы увидеть всё, что делает Серена, понять её роль в мире, и я обнаружил, насколько она отличается от других. Я знаю, как много она работала не только как женщина, но и как чернокожая.
Олимпия никогда не подвергнет сомнению всю огромную работу, проделанную её мамой. Однажды я ей объясню, что тоже выполняю часть своей работы.
Люди ошибочно полагают, что путь Серены и Винус был лёгким, но это не так. Это было очень трудно, обидно, что человечество этого не знает. В нашем обществе, к сожалению, есть плохие люди», — цитирует Оганяна Tennis World USA.
На вопрос, как Уильямс справляется с расизмом, Оганян ответил: «Если честно, я не знаю, как ей это удаётся».
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