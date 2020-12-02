Россиянин Кузнецов претендует на награду ATP «Возвращение года»

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, претендующих на приз «Возвращение года» по итогам завершившегося сезона. В числе номинантов — 4 теннисиста.



На звание «Возвращение года» претендуют канадец Милош Раонич, представитель Южной Африки Кевин Андерсон, россиянин Андрей Кузнецов и ещё один теннисист из Канады, Вашек Поспишил.



Андрей Кузнецов не выходил на корт с января 2018 года из-за повреждения тазобедренного сустава и стал членом команды Евгения Донского. В начале августа стало известно, что Андрей выступит на турнире в Праге (Чехия). В семи матчах, проведённых в 2020 году, 29-летний россиянин одержал три победы.



Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублёв оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2020 года. Помимо 23-летнего уроженца Москвы награду могут завоевать представитель Аргентины Диего Шварцман, итальянец Янник Синнер и Уго Умбер из Франции.



Обладатель награды станет известен в декабре.

Россиянин Кузнецов, не игравший 2,5 года, провёл тренировку с Джоковичем