Россиянин Кузнецов претендует на награду ATP «Возвращение года»

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, претендующих на приз «Возвращение года» по итогам завершившегося сезона. В числе номинантов — 4 теннисиста.
На звание «Возвращение года» претендуют канадец Милош Раонич, представитель Южной Африки Кевин Андерсон, россиянин Андрей Кузнецов и ещё один теннисист из Канады, Вашек Поспишил.
Андрей Кузнецов не выходил на корт с января 2018 года из-за повреждения тазобедренного сустава и стал членом команды Евгения Донского. В начале августа стало известно, что Андрей выступит на турнире в Праге (Чехия). В семи матчах, проведённых в 2020 году, 29-летний россиянин одержал три победы.
Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублёв оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2020 года. Помимо 23-летнего уроженца Москвы награду могут завоевать представитель Аргентины Диего Шварцман, итальянец Янник Синнер и Уго Умбер из Франции.
Обладатель награды станет известен в декабре.
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