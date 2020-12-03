Тарпищев: Хачанову нужно работать через не могу. Обидно, что он подхватил коронавирус

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Карена Хачанова в сезоне-2020.

«У Карена полная семья, есть маленький ребёнок. По сравнению с Медведевым и Рублёвым он более домашний человек, поэтому после начала пандемии был вынужден сидеть дома под Москвой и в итоге потерял более трёх месяцев. Винить его за это нельзя. Но факт остаётся фактом: по объёму летних тренировочных нагрузок Хачанов заметно уступал тому же Рублёву. Сейчас ему требуется работать на фанатизме, через не могу, и очень обидно, что на прошлой неделе в самом начале подготовки к новому сезону Карен подхватил коронавирус. Надеюсь, на его здоровье это никак не скажется», — приводит слова Тарпищева «Коммерсантъ».