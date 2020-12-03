Рафаэль Надаль получил высшую награду Мадрида
Испанец Рафаэль Надаль получил Большой крест ордена Второго мая — высшую награду автономного сообщества Мадрид.
Орден Надалю вручила президент сообщества Исабель Диас Аюсо. Как сообщает Marca, Надаль получил награду за «пример, преданность и отношение к спорту и жизни в целом».
«Очень благодарен сообществу Мадрида, его президенту и руководству за честь, оказанную ими и всеми жителями Мадрида», — написал Надаль на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Рафаэля Надаля в "Инстаграме".
В октябре 2020 года правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги. Испанец получил высшую награду, которой могут наградить спортсмена, — Большой крест.
Тренер Рафаэля Надаля сообщил, что помешало его подопечному добиться успеха на ATP Finals
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