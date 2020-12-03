Бьоркман — о «Большой тройке»: они многое дали спорту, но на корте их слишком уважают

Шведский теннисист и тренер Йонас Бьоркман поделился мнением о нынешнем поколении теннисистов.

«Тур очень изменился. Если ты топ-игрок, у тебя есть команда. Вероятно, ты проводишь больше времени с ней, нежели с соперниками. Если получать уайлд-карды на большие турниры и хорошо выступать, можно быстро пробиться в топ-100. У других игроков этот путь длиннее. Они начинают с менее престижных турниров, набираются уверенности. Эти игроки становятся друзьями, потому что у них больше никого нет, они не могут позволить себе большую команду.



Теннис изменился с тех пор, как я покинул тур, но сейчас игрокам не хватает энтузиазма. Идёт замечательная эра Джоковича, Федерера и Надаля. Они удивительно многое сделали для спорта, но на корте соперники их слишком уважают. Они проводят один хороший сет и сразу проигрывают второй, потому что довольствуются тем, что просто находятся по другую сторону сетки. Хотелось бы видеть, как новое поколение показывает достаточную мотивацию, чтобы обыграть топ-игроков, а не ждать, пока они закончат со спортом», — приводит слова Бьоркмана Behind the Racquet.