Патрик Кэш: мне нравится смотреть игры Федерера и Надаля, но Джокович — лучший из них

Победитель «Уимблдона» 1987 года Патрик Кэш поделился мнением о «большой тройке» теннисистов — испанце Рафаэле Надале, швейцарце Роджере Федерере и сербе Новаке Джоковиче.
«Если мне придётся выбирать, чьи матчи мне больше всего нравится смотреть, то я назову сначала Федерера, а потом Надаля. Но если мне нужно будет назвать лучшего игрока, то это Джокович. Он потрясающий. Новак может победить обоих и на их любимых покрытиях. Многие люди говорят, что Федерер — лучший игрок в истории тенниса, но Джокович — явно лучший игрок своего времени», — приводит слова Кэша Tennis Head.
Ранее «Чемпионат» писал о том, что Новак Джокович стал лучшим теннисистом АТР тура по проценту побед за последние 10 лет. По этому показателю он опередил многих знаменитых игроков, в том числе Надаля и Федерера.
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