Медведев — о первом чувстве после победы на Итоговом: офигеть, это реально происходит?

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопросы подписчиков своего аккаунта в «Инстаграме».
— Цель на 2021 год?
— Выигрывать как можно больше матчей.
— Когда в Россию?
— Надеюсь, в этом году ещё получится.
— Какое первое чувство испытал, выиграв финал ATP Finals?
— Офигеть! Это реально происходит?
— Сколько часов в день тренируешься в межсезонье?
— В среднем 6–8 часов в день.
— Лучшее место для отпуска?
— Мальдивы.
— Где хранишь трофеи?
— Дома.
— Твой кумир детства?
— Сафин и Федерер.
Даниил Медведев финишировал в сезоне на четвёртом месте в рейтинге АТР, набрав 8470 очков.
Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, после чего завоевал титул на Итоговом чемпионате АТР. Российский теннисист одержал победу в финале соревнований, обыграв австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. В ходе турнира он поочерёдно обыграл первую, вторую и третью ракеток мира.
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