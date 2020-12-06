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Медведев — о первом чувстве после победы на Итоговом: офигеть, это реально происходит?

Медведев — о первом чувстве после победы на Итоговом: офигеть, это реально происходит?
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопросы подписчиков своего аккаунта в «Инстаграме».

— Цель на 2021 год?

— Выигрывать как можно больше матчей.

— Когда в Россию?

— Надеюсь, в этом году ещё получится.

— Какое первое чувство испытал, выиграв финал ATP Finals?

— Офигеть! Это реально происходит?

— Сколько часов в день тренируешься в межсезонье?

— В среднем 6–8 часов в день.

— Лучшее место для отпуска?

— Мальдивы.

— Где хранишь трофеи?

— Дома.

— Твой кумир детства?

— Сафин и Федерер.

Даниил Медведев финишировал в сезоне на четвёртом месте в рейтинге АТР, набрав 8470 очков.

Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, после чего завоевал титул на Итоговом чемпионате АТР. Российский теннисист одержал победу в финале соревнований, обыграв австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. В ходе турнира он поочерёдно обыграл первую, вторую и третью ракеток мира.

Даниил Медведев занял пятое место по заработанным призовым в сезоне-2020
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