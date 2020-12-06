Медведев — о первом чувстве после победы на Итоговом: офигеть, это реально происходит?

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопросы подписчиков своего аккаунта в «Инстаграме».



— Цель на 2021 год?



— Выигрывать как можно больше матчей.



— Когда в Россию?



— Надеюсь, в этом году ещё получится.



— Какое первое чувство испытал, выиграв финал ATP Finals?



— Офигеть! Это реально происходит?



— Сколько часов в день тренируешься в межсезонье?



— В среднем 6–8 часов в день.



— Лучшее место для отпуска?



— Мальдивы.



— Где хранишь трофеи?



— Дома.



— Твой кумир детства?



— Сафин и Федерер.

Даниил Медведев финишировал в сезоне на четвёртом месте в рейтинге АТР, набрав 8470 очков.



Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, после чего завоевал титул на Итоговом чемпионате АТР. Российский теннисист одержал победу в финале соревнований, обыграв австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. В ходе турнира он поочерёдно обыграл первую, вторую и третью ракеток мира.

Даниил Медведев занял пятое место по заработанным призовым в сезоне-2020