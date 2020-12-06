Поражение Вавринки на «Ролан Гаррос» возглавило список главных сенсаций года на ТБШ

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги года. На этот раз было определено пять матчей 2020 года с неожиданными результатами на турнирах «Большого шлема».
Самым сенсационным признано поражение швейцарца Стэна Вавринки в третьем раунде Открытого чемпионата Франции. В пяти сетах он уступил французу Уго Умберу — решающую партию проиграл, не взяв ни одного гейма.
Главные сенсации на турнирах «Большого шлема» 2020 года:
1. Уго Гастон (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария). 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0.
2. Даниэль Альтмайер (Германия) – Маттео Берреттини (Италия). 3-й круг «Ролан Гаррос» — 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.
3. Вашек Поспишил (Канада) – Милош Раонич (Канада). 2-й круг US Open — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
4. Кэмерон Норри (Великобритания) – Диего Шварцман (Аргентина). 1-й круг US Open — 3:6, 4:6, 6:2, 6:1, 7:5.
5. Эрнест Гулбис (Латвия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада). 1-й круг Australian Open (7:5, 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.
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