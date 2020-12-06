Блинкова и Грачёва узнали соперниц на старте турнира в Дубае

На официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF) опубликована основная сетка турнира Al Habtoor Tennis Challenge, который будет проходить в Дубае (ОАЭ) с 7 по 13 декабря, с призовым фондом $ 100 000 + H.
На соревнованиях выступят минимум две россиянки. Варвара Грачёва начнёт турнир матчем с обладательницей уайлд-кард из Индии Акитой Райной, а Анна Блинкова, получившая четвёртый номер посева, поспорит за выход во второй круг с Аранчей Рус из Нидерландов.
Ранее стало известно, что ещё шесть россиянок начнут путь в основную сетку из квалификации. 26-летняя Маргарита Гаспарян встретится с израильской теннисисткой Микой Даган Фрухтман. Елизавете Коклиной будет противостоять представительница Венгрии Река Луца Яни. Наталья Вихлянцева за выход во второй раунд поспорит с немецкой теннисисткой Юлией Вахачик. Камилла Рахимова сразится с Акгуль Аманмурадовой, представляющей Узбекистан. Ещё две российские спортсменки, Амина Аншба и Мария Мельникова, за право пройти дальше сыграют друг с другом.
С сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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