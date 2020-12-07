Варвара Грачёва не выступит в Дубае. На турнире сыграет лишь одна россиянка
Российская теннисистка Варвара Грачёва снялась с турнира ITF в Дубае с призовым фондом $ 100 тыс., сообщает пресс-служба соревнований. В первом круге она должна была сыграть с одной из победительниц квалификации.
Таким образом, в основной сетке выступит лишь одна россиянка — Анна Блинкова, посеянная под четвёртым номером. В первом круге её соперницей будет представительница Румынии Сорана Кырстя. Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит с одной из итальянок — либо с Ясмине Паолини, либо с Элизабеттой Коччаретто.
Кроме того с турнира снялась итальянка Камила Джорджи.
Под первым номером на турнире Al Habtoor Tennis Challenge посеяна француженка Кристина Младенович. Соревнования в Дубае завершатся 13 декабря.
Вихлянцева, Рахимова и Аншба проиграли в финале квалификации турнира в Дубае
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