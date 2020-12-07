Мария Шарапова показала новый образ после тренировок и конфет

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. В подписи под снимком Шарапова предлагает подписчикам оценить, как изменились её внешний вид, причёска и взгляд после домашних тренировок в тёплое время года по программе Bala. Шарапова уточняет, что во время занятий она постоянно ела конфеты своего бренда.

Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».

Российская теннисистка за свою спортивную карьеру победила в пяти турнирах серии «Большого шлема», став обладательницей «Карьерного шлема», так как выиграла в разные годы все четыре элитных турнира. Она победительница 36 турниров WTA в одиночном разряде и трёх турниров в парном разряде, серебряный призёр Олимпийских игр и победительница Итогового чемпионата WTA 2004 года.



Шарапова является одним из лидеров среди спортсменов планеты по рекламным заработкам. 26 февраля 2020 года она объявила о завершении спортивной карьеры.

Мария Шарапова рассказала, почему завершила профессиональную карьеру