WTA назвала Игу Свёнтек фаворитом болельщиков
Польская теннисистка Ига Свёнтек названа Женской теннисной ассоциацией (WTA) любимицей болельщиков в 2020 году.
Более половины болельщиков на сайте WTA отдали свои голоса за Свёнтек. Таким образом, она опередила американку Коко Гауфф, россиянку Дарью Касаткину и бывшую представительницу России Дарью Гаврилову, ныне выступающую за Австралию.
Свёнтек стала второй польской теннисисткой, выигравшей звание фаворитки болельщиков, ранее этого титула шесть раз удостаивалась Агнешка Радваньска.
В 2020 году Ига Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде, а также вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии.
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