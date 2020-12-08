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WTA назвала Игу Свёнтек фаворитом болельщиков

WTA назвала Игу Свёнтек фаворитом болельщиков
Теннис / WTA 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек названа Женской теннисной ассоциацией (WTA) любимицей болельщиков в 2020 году.

Более половины болельщиков на сайте WTA отдали свои голоса за Свёнтек. Таким образом, она опередила американку Коко Гауфф, россиянку Дарью Касаткину и бывшую представительницу России Дарью Гаврилову, ныне выступающую за Австралию.

Свёнтек стала второй польской теннисисткой, выигравшей звание фаворитки болельщиков, ранее этого титула шесть раз удостаивалась Агнешка Радваньска.

В 2020 году Ига Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде, а также вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии.

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