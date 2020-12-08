Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Назван лучший удар года в WTA

Назван лучший удар года в WTA
Теннис / WTA 0

Удар польской теннисистки Магды Линетт, выполненный в матче турнира в Хуахине (Таиланд) с китаянкой Пэн Шуай, признан лучшим по итогам 2020 года, сообщает официальный сайт WTA.

Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA. Права на видео принадлежат WTA

В матче второго круга турнира в Хуахине Магда, посеянная под пятым номером, одержала победу со счётом 7:5, 6:1. В итоге она стала чемпионкой этих соревнований. В финале Линетт обыграла представительницу Швейцарии Леони Кюнг (Q) — 6:3, 6:2.

Магда стала третьей обладательницей награды за лучший удар года из Польши. Ранее эту награду завоёвывали Агнешка Радваньска и Ига Свёнтек.

В рейтинге WTA Магда занимает 40-ю строчку, а после победы в Хуахине в феврале она поднялась на 33-ю позицию.

Матч Халеп и Рыбакиной признан WTA игрой года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020