Назван лучший удар года в WTA

Удар польской теннисистки Магды Линетт, выполненный в матче турнира в Хуахине (Таиланд) с китаянкой Пэн Шуай, признан лучшим по итогам 2020 года, сообщает официальный сайт WTA.

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В матче второго круга турнира в Хуахине Магда, посеянная под пятым номером, одержала победу со счётом 7:5, 6:1. В итоге она стала чемпионкой этих соревнований. В финале Линетт обыграла представительницу Швейцарии Леони Кюнг (Q) — 6:3, 6:2.

Магда стала третьей обладательницей награды за лучший удар года из Польши. Ранее эту награду завоёвывали Агнешка Радваньска и Ига Свёнтек.

В рейтинге WTA Магда занимает 40-ю строчку, а после победы в Хуахине в феврале она поднялась на 33-ю позицию.