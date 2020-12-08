Назван лучший удар года в WTA
Удар польской теннисистки Магды Линетт, выполненный в матче турнира в Хуахине (Таиланд) с китаянкой Пэн Шуай, признан лучшим по итогам 2020 года, сообщает официальный сайт WTA.
Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA. Права на видео принадлежат WTA
В матче второго круга турнира в Хуахине Магда, посеянная под пятым номером, одержала победу со счётом 7:5, 6:1. В итоге она стала чемпионкой этих соревнований. В финале Линетт обыграла представительницу Швейцарии Леони Кюнг (Q) — 6:3, 6:2.
Магда стала третьей обладательницей награды за лучший удар года из Польши. Ранее эту награду завоёвывали Агнешка Радваньска и Ига Свёнтек.
В рейтинге WTA Магда занимает 40-ю строчку, а после победы в Хуахине в феврале она поднялась на 33-ю позицию.
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