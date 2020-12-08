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Анастасия Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года

Анастасия Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года
Теннис / WTA 0

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. Чешская теннисистка Мари Боузкова стала обладательницей награды WТА имени Карен Кранцке, вручаемой за профессионализм, преданность игре и чувство справедливости на корте, сообщает официальный сайт организации.

Ранее эту награду, в частности, получали чешка Петра Квитова (последние семь лет подряд), бельгийка Ким Клейстерс, россиянка Елена Дементьева, американка Линдсей Дэвенспорт и сербка Ана Иванович.

Обладательницами приза имени первого президента WТА Пичи Келлмейер за работу на благо теннисисток стали все 10 теннисисток, входящих в Совет игроков WTA: Кристи Ан, Габриэла Дабровски, Мэдисон Кис, Йоханна Конта, Александра Крунич, Кристина Макхэйл, Слоан Стивенс, Донна Векич и Анастасия Павлюченкова.

«Совет усердно работал над возвращением тенниса после паузы в сезоне. Возвращением тенниса в безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы WTA.

Лучшим тренером года был назван наставник сенсационной победительницы «Ролан Гаррос» Иги Свёнтек Пётр Сержпутовски.

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