Анастасия Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. Чешская теннисистка Мари Боузкова стала обладательницей награды WТА имени Карен Кранцке, вручаемой за профессионализм, преданность игре и чувство справедливости на корте, сообщает официальный сайт организации.
Ранее эту награду, в частности, получали чешка Петра Квитова (последние семь лет подряд), бельгийка Ким Клейстерс, россиянка Елена Дементьева, американка Линдсей Дэвенспорт и сербка Ана Иванович.
Обладательницами приза имени первого президента WТА Пичи Келлмейер за работу на благо теннисисток стали все 10 теннисисток, входящих в Совет игроков WTA: Кристи Ан, Габриэла Дабровски, Мэдисон Кис, Йоханна Конта, Александра Крунич, Кристина Макхэйл, Слоан Стивенс, Донна Векич и Анастасия Павлюченкова.
«Совет усердно работал над возвращением тенниса после паузы в сезоне. Возвращением тенниса в безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы WTA.
Лучшим тренером года был назван наставник сенсационной победительницы «Ролан Гаррос» Иги Свёнтек Пётр Сержпутовски.
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