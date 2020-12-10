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Гейтс: Федерер из тех спортсменов, на которых не распространяются законы физики

Гейтс: Федерер из тех спортсменов, на которых не распространяются законы физики
Теннис / Большой шлем 0

Американский миллиардер, общественный деятель и филантроп Билл Гейтс выразил восхищение 20-кратным чемпионом ТБШ Роджером Федерером. Гейтс и Федерер являются друзьями — несколько раз они играли в паре на выставочных благотворительных турнирах.

«Незадолго до пандемии, я играл в паре с Роджером на благотворительном турнире в ЮАР. Когда я смотрю, как играет Роджер, то прихожу в восторг. Как писал покойный Дэвид Фостер Уоллес, он «один из тех экстраординарных спортсменов, на которых хотя бы частично не распространяются законы физики.

Что удивительно в величии Роджера: в детстве он не уделял большого внимания теннису и не получал модных тренеров или силовых тренировок. Он занимался различными видами спорта, включая скейтбординг, плавание, пинг-понг, футбол и бадминтон. Соревноваться он начал лишь будучи подростком. Даже тогда родители отговаривали его относиться к этому слишком серьёзно», — написал Гейтс в своём блоге.

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