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Федерер сыграет в паре с Биллом Гейтсом на выставочном турнире в ЮАР

Федерер сыграет в паре с Биллом Гейтсом на выставочном турнире в ЮАР
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер на выставочном турнире в Кейптауне (ЮАР) сыграет в паре с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом. На корте им будут противостоять вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и комик Тревор Ноа.

Федерер отметил, что для него важно впервые сыграть в этой стране, так как здесь родилась его мать. Он также придумал название для команды — «Гейтсерер».

" Очень интересно проводить время с такими замечательными людьми, как Билл Гейтс. Я чувствую себя крохотным рядом с ним, но у меня есть потрясающая возможность многому научиться", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Организаторы матча надеются заработать более $ 1 млн для благотворительного фонда Роджера, занимающегося поддержкой дошкольного образования в странах Африки и Швейцарии.

Федерер рассказал об ожиданиях от матча с Надалем в ЮАР
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