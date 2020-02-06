Федерер сыграет в паре с Биллом Гейтсом на выставочном турнире в ЮАР

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер на выставочном турнире в Кейптауне (ЮАР) сыграет в паре с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом. На корте им будут противостоять вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и комик Тревор Ноа.



Федерер отметил, что для него важно впервые сыграть в этой стране, так как здесь родилась его мать. Он также придумал название для команды — «Гейтсерер».



" Очень интересно проводить время с такими замечательными людьми, как Билл Гейтс. Я чувствую себя крохотным рядом с ним, но у меня есть потрясающая возможность многому научиться", — приводит слова Федерера Tennis World USA.



Организаторы матча надеются заработать более $ 1 млн для благотворительного фонда Роджера, занимающегося поддержкой дошкольного образования в странах Африки и Швейцарии.

Федерер рассказал об ожиданиях от матча с Надалем в ЮАР