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Названы 3 матча из топ-5 лучших камбэков сезона на турнирах ATP

Названы 3 матча из топ-5 лучших камбэков сезона на турнирах ATP
Теннис / ATP 0

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие камбэки сезона на турнирах ATP. В первой статье были представлены поединки, занявшие места с третьего по пятое.

Лучшие камбэки сезона на турнирах ATP 2020 года
3. Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 5:7, 7:6 (13:11), 7:5. Буэнос-Айрес, четвертьфинал. Шварцман отыграл четыре матчбола.
4. Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Себастьян Корда (США) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:5. Нью-Йорк, первый круг. Руусувуори вёл 7:6 (7:3), 4:2, но едва не проиграл матч. В третьем сете он уступал 2:5, но сумел взять пять геймов подряд.
5. Иржи Веселы (Чехия) — Ричардас Беранкис (Литва) — 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 7:6 (9:7). Пуна, полуфинал. Веселы отыграл четыре матчбола.

Назван лучший камбэк сезона на турнирах «Большого шлема»
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