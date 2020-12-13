Баррер — о Федерере: он как Джордан, Марадона. Эти спортсмены – парни вне спорта

Французский теннисист Грегуар Баррер назвал кумиров детства из тенниса, а также рассказал, что в настоящий момент он особенно восхищается швейцарцем Роджером Федерером.



«Кто мои кумиры? У меня их много. Сначала я боготворил Марата Сафина и Поля-Анри Матьё. А со временем им стал Федерер. Иначе и быть не могло.



Мне ещё не доводилось с ним играть. Но когда это произойдёт, это точно будет крайне волнительно. Он как Джордан, Марадона. Эти спортсмены – парни вне спорта», — приводит слова Баррера Sport.fr.

Напомним, из-за травмы колена экс первая ракетка мира Федерер пропустил большую часть сезона. Роджер планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

Недавно, Федерер называл одну из своих главных целей в карьере. По словам Роджера, поехать на Олимпийские игры в Токио – одна из таких задач.



На Олимпиадах он ни разу не добивался победы в одиночном разряде. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году швейцарец дошёл до финала, где уступил британцу Энди Маррею.