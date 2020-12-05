Тренер Роджера Федерера рассказал о подготовке подопечного к новому сезону

Хорват Иван Любичич, с 2016 года работающий с Роджером Федерером, рассказал о подготовке швейцарца к новому сезону.
«Мы каждый день следим за новой информацией об Открытом чемпионате Австралии. И Роджер, и я старались изо всех сил в последние восемь месяцев. Я был в Швейцарии, мы тренировались на корте.
Роджер очень мотивирован, он просто невероятен. Многие задаются вопросом, почему он всё еще играет. Им трудно понять, что ему всё еще нравится игра и он хочет одерживать новые победы в больших поединках.
Он точно хочет быть конкурентоспособным и вернуться на тот уровень, который был у него до травмы», — приводит слова Любичича Tennis Head.
Из-за травмы колена экс первая ракетка мира Федерер пропустил большую часть сезона. Роджер планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.
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