Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тренер Роджера Федерера рассказал о подготовке подопечного к новому сезону

Тренер Роджера Федерера рассказал о подготовке подопечного к новому сезону
Теннис / ATP 0

Хорват Иван Любичич, с 2016 года работающий с Роджером Федерером, рассказал о подготовке швейцарца к новому сезону.

«Мы каждый день следим за новой информацией об Открытом чемпионате Австралии. И Роджер, и я старались изо всех сил в последние восемь месяцев. Я был в Швейцарии, мы тренировались на корте.

Роджер очень мотивирован, он просто невероятен. Многие задаются вопросом, почему он всё еще играет. Им трудно понять, что ему всё еще нравится игра и он хочет одерживать новые победы в больших поединках.

Он точно хочет быть конкурентоспособным и вернуться на тот уровень, который был у него до травмы», — приводит слова Любичича Tennis Head.

Из-за травмы колена экс первая ракетка мира Федерер пропустил большую часть сезона. Роджер планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

Агасси: в первой же игре с Федерером я понял, что он величайший теннисист всех времён
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020