Американец Корда готовится к сезону с Агасси и Граф
Американский теннисист Себастьян Корда начал предсезонную подготовку к сезону с Андре Агасси и Штеффи Граф. Соответствующее фото опубликовано на странице ATP Tour в «Твиттере».
«Если хочешь подготовиться к сезону, то готовься лучше с парой, у которой 30 „Шлемов“ на двоих», — подписано фото.
В 2020 году 20-летний Корда провёл 32 матча, в которых одержал 22 победы. Сезон теннисист завершил в ранге 118-й ракетки мира. На последнем для себя турнире в году он завоевал титул — Себастьяну покорился «челленджер» в Экентале (Германия).
Андре Агасси и Штеффи Граф женаты с 2021 года. 50-летний Агасси на протяжении карьеры выиграл восемь турниров «Большого шлема». На счету 51-летней Графф 22 «Шлема». В 1988 году она выиграла «Золотой Большой шлем».
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