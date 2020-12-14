Дарья Касаткина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 14 декабря российские теннисистки Анна Блинкова и Дарья Касаткина опустились на одну строчку. В первой десятке изменений не произошло.



Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.



Рейтинг WTA. 14 декабря

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 4220.

…

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…

46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...

61 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

72 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 985...

94 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 798.

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