Роджер Федерер назвал турниры, которые будут для него приоритетными в 2021 году

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о планах выступлений на 2021 год.

«Я бы очень хотел выступить в Австралии, но, учитывая состояние колена, это будет нелегко. Предстоящие три недели могут мне помочь. Мой приоритет — выступление на Уимблдоне, Олимпийских играх и US Open», — приводит слова Федерера журналист Симон Граф в своём «твиттере».

Роджер был признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет. На церемонии награждения он признал, что восстановление после операций на колене проходит не так быстро, как планировалось, однако прогресс очевиден.

«После второй операции у меня не было никаких проблем. За последние полгода состояние стабильно улучшается», — подчеркнул Федерер.